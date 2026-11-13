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13.11.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Freitagmittag fester
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 269,00 CHF.
Das Papier von Bossard konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 269,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'280 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 270,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 270,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'748 Stück gehandelt.
Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 274,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 1,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,72 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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