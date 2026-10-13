Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 254,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'835 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 254,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'569 Bossard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.10.2026 bei 257,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 47,48 Prozent sinken.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,76 CHF je Aktie ausschütten.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 11,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert