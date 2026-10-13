Bossard Aktie News: Bossard schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 258,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 259,00 CHF. Bei 254,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 5'195 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 259,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 0,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 48,29 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,76 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,75 CHF je Bossard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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