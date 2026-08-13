Bossard Aktie News: Bossard verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Bossard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 226,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'421 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 227,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144 Bossard-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (241,00 CHF) erklomm das Papier am 27.07.2026. Gewinne von 6,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 40,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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