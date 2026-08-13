Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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13.08.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Bossard hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 226,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Bossard-Aktie um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 226,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 230,00 CHF. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 224,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'797 Bossard-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.07.2026 erreicht. Gewinne von 6,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,97 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,58 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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