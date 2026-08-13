Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bossard. Das Papier von Bossard konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 227,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 227,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 230,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'323 Stück gehandelt.
Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 41,23 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert
Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
13.08.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Bossard Aktie News: Bossard verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So steht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Bossard am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.