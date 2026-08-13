Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 227,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 230,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'323 Stück gehandelt.

Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 41,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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