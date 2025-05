Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Das Papier von Bossard legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 193,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'707 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 194,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 191,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'617 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 240,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 19,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 166,20 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 16,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,36 CHF je Bossard-Aktie.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 16.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,88 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

