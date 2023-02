Bossard Aktie News: Bossard am Montagmittag mit roter Tendenz

Die Bossard-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 244,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'381 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 244,50 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'595 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bossard dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 01.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Bossard rechnen Experten am 06.03.2024.

Redaktion finanzen.ch