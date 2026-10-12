Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag leichter

Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 252,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Bossard-Aktie bis auf 252,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 187 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.10.2026 auf bis zu 257,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit Abgaben von 47,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,76 CHF belaufen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,75 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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