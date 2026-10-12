Bossard Aktie News: Bossard gibt am Nachmittag nach

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 252,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'668 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Bossard-Aktie bis auf 249,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'709 Bossard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.10.2026 auf bis zu 257,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 88,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,76 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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