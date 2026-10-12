Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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12.10.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Bossard gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 252,00 CHF.
Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 252,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. Bei 249,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'259 Bossard-Aktien.
Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,98 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 47,06 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,76 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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