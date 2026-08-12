Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Bossard konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 229,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 229,00 CHF. Bei 227,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 208 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2026 bei 241,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 4,98 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,62 CHF ausgeschüttet werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 11,58 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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