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12.08.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bossard

Bossard Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bossard

Die Aktie von Bossard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 224,00 CHF ab.

Bossard
221.09 CHF -3.04%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 224,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 224,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'258 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 7,59 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 40,45 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,62 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,58 CHF je Bossard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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