Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 263,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'166 Punkten tendiert. Bei 263,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 261,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 241 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2026. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 4,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 97,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 12,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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