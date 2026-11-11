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11.11.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Die Aktie von Bossard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bossard-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 266,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 266,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 269,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'058 Bossard-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 274,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,01 Prozent. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,85 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 12,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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