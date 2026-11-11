Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Bossard konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 266,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'103 Punkten steht. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 269,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 261,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'371 Bossard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 2,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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