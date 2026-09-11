Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Bossard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 235,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'463 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 236,00 CHF. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 234,00 CHF. Bei 234,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 249 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei 242,00 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 43,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.

Redaktion finanzen.ch

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