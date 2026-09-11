Bossard Aktie News: Anleger schicken Bossard am Freitagmittag auf rotes Terrain

Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 234,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'519 Punkten realisiert. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 234,00 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 234,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'127 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2026). Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 3,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 42,99 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,69 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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