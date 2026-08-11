Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 228,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 228,00 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 228,00 CHF. Zuletzt wechselten 28 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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