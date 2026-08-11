Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Bossard. Mit einem Wert von 229,00 CHF bewegte sich die Bossard-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 229,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'571 Punkten steht. Bei 229,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 225,00 CHF. Bei 228,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3'082 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,24 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 41,75 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,58 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert
Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
16:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
12:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Mittag billiger (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.