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11.08.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Bossard. Mit einem Wert von 229,00 CHF bewegte sich die Bossard-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bossard
228.02 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 229,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'571 Punkten steht. Bei 229,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 225,00 CHF. Bei 228,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3'082 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,24 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 41,75 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,58 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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