Bossard Aktie News: Bossard am Mittag billiger

Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 227,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'535 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'572 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,17 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,23 Prozent.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF je Aktie ausschütten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 11,58 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert

Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum