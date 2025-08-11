Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.08.2025 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard verbilligt sich am Nachmittag

Bossard Aktie News: Bossard verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 166,40 CHF ab.

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 166,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'585 Punkten steht. Der Kurs der Bossard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 165,80 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 1'532 Stück.

Bei 240,50 CHF markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,20 CHF am 06.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,85 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Bossard-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 9,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

