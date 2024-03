Bossard Aktie News: Bossard gibt am Nachmittag ab

Um 04:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,3 Prozent auf 209,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'209 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Bossard-Aktie bis auf 208,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'934 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 238,00 CHF erreichte der Titel am 19.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 13,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,00 CHF. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 20,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 4,00 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,36 CHF aus.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bossard wird am 21.08.2024 gerechnet. Bossard dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 10,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch