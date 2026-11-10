Bossard Aktie News: Bossard zieht am Dienstagvormittag an

Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 266,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 266,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372 Bossard-Aktien.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 274,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF. Im Vorjahr hatte Bossard 3,90 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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