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10.11.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bossard. Zuletzt konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 265,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 265,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'172 Punkten steht. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 268,00 CHF. Bei 265,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 4'937 Aktien.
Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 274,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Mit einem Kursverlust von 49,66 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,83 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 12,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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