Bossard Aktie News: Bossard verliert am Donnerstagvormittag

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 235,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie sank bis auf 235,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 128 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 242,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 43,23 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Redaktion finanzen.ch

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