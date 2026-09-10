Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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10.09.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bossard. Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 234,00 CHF abwärts.
Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 234,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'506 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 233,00 CHF. Bei 236,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 1'139 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 09.09.2026 auf bis zu 242,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,42 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 42,99 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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