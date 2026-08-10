Bossard Aktie News: Bossard präsentiert sich am Vormittag fester

Die Bossard-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 232,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. In der Spitze gewann die Bossard-Aktie bis auf 232,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 232,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 437 Aktien.

Am 27.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 3,88 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,50 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 11,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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