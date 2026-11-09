Bossard Aktie News: Bossard tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Mit einem Kurs von 256,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'813 Punkten tendiert. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 258,00 CHF aus. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 256,00 CHF ab. Bei 258,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 274,00 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 47,89 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester