Bossard Aktie News: Bossard zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 262,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,00 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 258,00 CHF. Bisher wurden heute 2'319 Bossard-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 274,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 4,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 49,08 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,72 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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