Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Bossard-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 261,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'933 Punkten steht. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 261,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'686 Bossard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 274,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 4,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 48,89 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,83 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,72 CHF je Bossard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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