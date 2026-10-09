Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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09.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verteuert sich am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bossard. Zuletzt sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 249,00 CHF zu.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 249,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 249,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 249,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 49 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 257,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 3,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 46,43 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,76 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 11,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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