Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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09.10.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard legt am Nachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bossard. Zuletzt stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 250,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 250,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Bossard-Aktie bei 252,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'117 Bossard-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 257,00 CHF erreichte der Titel am 05.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,80 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bossard-Aktie mit einem Verlust von 46,64 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,76 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Bossard am 09.10.2026
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