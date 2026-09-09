Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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09.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Bossard. Das Papier von Bossard legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 242,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 242,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'735 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bossard-Aktie bei 242,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 238,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'626 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 09.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,88 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,58 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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