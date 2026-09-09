Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 238,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'674 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Bossard-Aktie bis auf 242,00 CHF zu. Bei 238,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'219 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 242,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 43,95 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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