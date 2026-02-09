Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
09.02.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittag seitwärts
Die Aktie von Bossard zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 165,60 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Bossard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 165,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 18'647 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 167,40 CHF. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 165,20 CHF. Bei 166,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'853 Bossard-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 216,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,43 Prozent. Am 02.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 10,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bossard-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Bossard die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,69 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
