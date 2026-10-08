Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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08.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Anleger schicken Bossard am Donnerstagvormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 245,00 CHF nach.
Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 245,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'360 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 245,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 247,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 124 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 45,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,69 CHF ausgeschüttet werden.
In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,65 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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