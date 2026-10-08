Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit Kursplus

Im SIX SX-Handel gewannen die Bossard-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'381 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 251,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'567 Bossard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 257,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 3,21 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 46,43 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,65 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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