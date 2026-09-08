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08.09.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagvormittag mit Verlusten

Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bossard. Zuletzt ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 232,00 CHF.

Bossard
233.16 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 232,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 232,00 CHF. Bei 235,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 215 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,88 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 73,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,62 CHF je Bossard-Aktie.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 11,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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