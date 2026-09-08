Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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08.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bossard. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 235,00 CHF zu.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 235,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 236,00 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 235,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'609 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 27.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,55 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,62 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,58 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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