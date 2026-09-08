Bossard Aktie News: Bossard verteidigt Stellung am Mittag

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 234,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'885 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 235,00 CHF. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 231,00 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 941 Bossard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 42,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,62 CHF.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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