Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.09.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verteidigt Stellung am Mittag
Die Aktie von Bossard zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Bossard-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 234,00 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 234,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'885 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 235,00 CHF. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 231,00 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 941 Bossard-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 42,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,62 CHF.
Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
12:29
|Bossard Aktie News: Bossard verteidigt Stellung am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Freitagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer (AWP)
|
03.09.26
|Bossard Gruppe regelt CFO-Nachfolge (EQS Group)
|
03.09.26
|Bossard Group announces CFO succession (EQS Group)
|
01.09.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX etwas tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.