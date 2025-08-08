Bossard Aktie News: Bossard legt am Freitagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 167,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'559 Punkten liegt. Bei 168,60 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 167,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'771 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 240,50 CHF erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 30,23 Prozent niedriger. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 2,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,85 CHF belaufen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Bossard wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2025 9,73 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

