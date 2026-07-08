Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit Verlusten

Die Bossard-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 197,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'046 Punkten steht. Die Bossard-Aktie sank bis auf 193,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 199,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'029 Bossard-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 208,00 CHF erreichte der Titel am 06.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 5,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 47,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,18 CHF.

Die Bossard-Bilanz für Q2 2026 wird am 21.07.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 22.07.2027.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,22 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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