Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit Kursverlusten

Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 252,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Bei 251,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 251,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 157 Bossard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.10.2026 auf bis zu 257,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,98 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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