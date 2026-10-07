Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 252,00 CHF.
Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 252,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Bei 251,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 251,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 157 Bossard-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 05.10.2026 auf bis zu 257,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,98 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,69 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,64 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard gibt am Dienstagmittag ab (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.