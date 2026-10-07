Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 246,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'504 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 245,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 251,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'547 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,47 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 45,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,69 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,64 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert