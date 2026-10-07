Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 246,00 CHF.
Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 246,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'504 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 245,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 251,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'547 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 05.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 257,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,47 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 45,77 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,69 CHF je Aktie ausschütten.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,64 CHF je Bossard-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
09:29
|Bossard Aktie News: Anleger schicken Bossard am Donnerstagvormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bossard von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bossard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Bossard am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.