Bossard Aktie News: Bossard am Mittag im Minus

Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 250,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'517 Punkten steht. Die Bossard-Aktie gab in der Spitze bis auf 249,00 CHF nach. Mit einem Wert von 251,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'757 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 05.10.2026 markierte das Papier bei 257,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 2,80 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 46,64 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,69 CHF.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,64 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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