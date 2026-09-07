Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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07.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 232,00 CHF ab.
Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 232,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'006 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 231,00 CHF. Bei 231,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 226 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 27.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 241,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,88 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 42,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,62 CHF aus.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 11,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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