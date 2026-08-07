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07.08.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 234,00 CHF.

Bossard
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 234,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'502 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 234,00 CHF. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 234,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 234,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 571 Bossard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (241,00 CHF) erklomm das Papier am 27.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,99 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 11,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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