Bossard Aktie News: Bossard fällt am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'560 Punkten realisiert. Die Bossard-Aktie sank bis auf 233,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,00 CHF. Bisher wurden heute 3'900 Bossard-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2026 bei 241,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 3,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,75 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,62 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert

Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum