Bossard Aktie News: Bossard fällt am Mittwochvormittag

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 183,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'583 Punkten steht. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 183,20 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 59 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 240,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 166,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2024 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,90 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

SPI-Wert Bossard-Aktie: Bossard-Dividende niedriger

Bossard-Aktie dreht dennoch ins Minus: Bossard dank Akquisitionen mit Umsatzwachstum

Bossard-Aktie in Rot: Bossard streicht Dividende nach Gewinnrückgang zusammen